Environnement et bibliothèque : la chaîne du livre Mardi 28 mars, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit, sur réservation

Les problématiques environnementales sont multiples et nous pouvons tous être acteurs de la nécessaire transition écologique. Aujourd’hui, le monde de la culture se mobilise pour réduire son impact, les bibliothèques aussi ont leur rôle à jouer. Nous vous proposons le 28 mars une conférence-atelier autour du monde du livre et de ses enjeux.

Dans l’esprit des conférences gesticulées, explorons le fonctionnement de la chaîne du livre avec la mise en regard du « savoir froid » (les chiffres et données factuelles) et du « savoir chaud » (l’expérience pro des participants).

Des métiers les plus connus – bibliothécaire, libraire, auteur… – aux plus techniques – diffuseur, fabricant – , nous décrypterons le fonctionnement de chaque maillon et son impact sur l’environnement, tout en proposant des pistes d’amélioration à notre échelle.

Cet atelier vous est proposé par la bibliothèque des sciences et de l’industrie et la maison d’édition La cabane bleue.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T16:00:00+02:00

#printempsdelespritcritique