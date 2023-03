Forum pour l’emploi des femmes Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Forum pour l'emploi des femmes Mardi 28 mars, 10h00 Cité des sciences et de l'Industrie Inscription conseillée mais non obligatoire Cette journée a deux objectifs :

1 – permettre au public féminin de:

– découvrir des métiers (le numérique, la sécurité…)

– rencontrer les structures pour être accompagnée vers l’emploi

– comprendre ce qu’est l’Insertion par l’Activité Économique -IAE

– oser créer une entreprise

– s’initier à l’informatique

– participer à une conférence sur les femmes et l’emploi avec des témoignages inspirants

– comprendre les modes de garde d’enfants

– s’informer sur les droits, la santé, la question des violences faites aux femmes…

2 – permettre aux organismes prescripteurs de découvrir les partenaires engagés, l’offre spécifique dédiée, de comprendre les enjeux d’un point de vue sociétal et sociologique, d’entendre des témoignages…

Pour s’inscrire:

1- scanner le QR code de l’affiche

2-Suivre ce lien: https://forum.evenements-ssd.fr/fr/

