Festival Botanica 3 Cité des sciences et de l’Industrie, 25 mars 2023, Paris.

Festival Botanica 3 25 et 26 mars Cité des sciences et de l’Industrie

Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Festival Botanica : évènement printanier qui met le monde végétal à l’honneur. Une promenade dans le monde captivant des plantes et des curiosités botaniques pour un public familial. handicap moteur mi

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Le festival Botanica est l’évènement printanier qui met le monde végétal à l’honneur. Le public est invité à une promenade dans le monde captivant des plantes et des curiosités botaniques.

Botanistes, fleuristes, paysagistes, pépiniéristes, collectionneurs de plantes, artistes, curieux et simples amateurs sont invités à rencontrer le public dans une ambiance conviviale pour un retour à la terre.

Au programme : des ateliers pratiques, des rencontres (sur stands) et des démonstrations avec comme objectif : de découvrir l’étonnante richesse de la flore terrestre, d’apprendre des astuces pour en prendre soin, de comprendre les enjeux de cette diversité.

Ce festival s’adresse à un public familial en quête d’un « retour à la terre ».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-26T19:00:00+02:00

