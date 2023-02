C’est nouveau ! Comment réagit mon cerveau ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée dans la limite des places disponibles. réservation conseillée. Que sont les neurosciences et les sciences cognitives ? Comment fait-on pour étudier notre cerveau ?

Notre cerveau a des ressources incroyables mais également des limites. C’est grâce à ces denières qu’il est capable de s’adapter à des environnements nouveaux, à des changements. Faire face à la nouveauté ce n’est pas toujours facile : comment fait notre cerveau ?

Valentin Wyart, chercheur en sciences cognitives, ENS Ulm
Cité des sciences et de l'Industrie
Jeudi 16 mars, 14h00

