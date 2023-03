La semaine du cerveau Cité des sciences et de l’Industrie, 14 mars 2023, Paris.

La semaine du cerveau 14 – 19 mars Cité des sciences et de l’Industrie Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Programme du mercredi 15 mars

• Voyage au centre du sommeil / Conte théâtralisé à partir de 6 ans / à 13h30 et 15h30 – EM7

Au cours d’un voyage au centre du sommeil venez-vous plonger dans le domaine du rêve et des parasomnies

Programme du jeudi 16 mars

• C’est nouveau ! Comment réagit notre cerveau ? / Ma Première conférence / à 14h – Auditorium

Avec Valentin Wyart, chercheur en sciences cognitives, ENS Ulm

Programme du week-end des 18 et 19 mars

• Voyage au centre du sommeil / Conte théâtralisé à partir de 6 ans / à 11h30, 13h30 et 15h30 – EM7

• Cerveau en découverte /Atelier à partir de 12 ans / à 12h, 14h,15h et 17h – EM22 (balcon)

• Illusions sonores / Atelier à partir de 12 ans / à 14h et 16h – EM23

• En voir de toutes les couleurs / Atelier à partir de 10 ans / à 15h – EM23

• Immersion dans le C3RV34U / Visite à partir de 12 ans / à 11h et 16h – Exposition Cerveau niveau 1

• Coriolis / Compagnie Silence&Songe / Spectacle dès 6 ans à 13h et 15h – Forum niveau 1

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr

2023-03-14T10:00:00+01:00 – 2023-03-14T17:00:00+01:00

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

