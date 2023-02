La Médiation des sciences sous la loupe – Journée du Réseau ReMédiS Cité des sciences et de l’Industrie, 9 mars 2023, Paris.

La Médiation des sciences sous la loupe – Journée du Réseau ReMédiS Jeudi 9 mars, 09h00 Cité des sciences et de l’Industrie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Journée d'échange sur la recherche en médiation des sciences

Où en est la recherche sur la médiation des sciences en France ? Quelles interactions entre recherche et pratique, avec quels résultats ? Comment faire dialoguer aujourd’hui les actrices et acteurs engagés dans la médiation des sciences : universités, organismes de recherche, musées, bibliothèques, centres de sciences, … ?

Les uns font de la médiation des sciences, en tant que professionnels, membres de la société civile, ou chercheurs engagés dans la vulgarisation ; les autres en font un objet de recherche, dans des disciplines variées, comme l’histoire des sciences, la sociologie, les sciences de l’information et de la communication, les sciences de l’éducation. Comment faire de cette grande diversité une richesse ?

Échanger sur ses pratiques, ses questionnements, ses savoirs, co-concevoir des projets, croiser les points de vue, concilier expérimentation et recherche, c’est ce que ReMédiS vous propose lors de cette journée inaugurale.



