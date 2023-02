Rechercher de clients et défendre ses marges Cité des sciences et de l’Industrie, 7 mars 2023, Paris.

Gratuit

14h-17h30 [ATELIER] Pour acquérir des outils efficaces afin de vendre rapidement et pérenniser une nouvelle entreprise.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Cet atelier permet aux créateurs d’entreprise d’acquérir des outils efficaces pour vendre rapidement afin de démarrer leur activité et pérenniser leur business.

A travers des exemples concrets et une présentation pragmatique, les participants pourront échanger leurs expériences et leurs problématiques entre eux et avec l’animateur.



2023-03-07T14:00:00+01:00

2023-05-23T17:30:00+02:00