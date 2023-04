FabLab – Habilitation à la Brodeuse Numérique – [Acquisition de Compétence Partie 2] Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

FabLab – Habilitation à la Brodeuse Numérique – [Acquisition de Compétence Partie 2] Cité des sciences et de l’Industrie, 7 mars 2023, Paris. FabLab – Habilitation à la Brodeuse Numérique – [Acquisition de Compétence Partie 2] 7 mars – 3 avril Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Pendant l’habilitation, les fabmanagers vous accompagnent dans la validation des compétences techniques et des connaissances impliquées dans ce procédé de fabrication numérique. Pendant 1h30, différentes notions ou opérations vous seront demandées afin de s’assurer que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour utiliser les machines de la bonne manière et en toute sécurité. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T11:00:00+01:00 – 2023-03-07T12:30:00+01:00

2023-04-03T11:00:00+02:00 – 2023-04-03T12:30:00+02:00

