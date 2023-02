La pudeur des mycètes de Marine Nouvel Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La pudeur des mycètes de Marine Nouvel Cité des sciences et de l’Industrie, 7 mars 2023, Paris. La pudeur des mycètes de Marine Nouvel 7 mars – 15 octobre Cité des sciences et de l’Industrie

Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

L’artiste rennaise est lauréate de la deuxième édition de la résidence Art et Sciences. Son travail s’articule autour du rapport au corps et au parasite, au désir de la chair et à la symbiose humaine handicap moteur mi Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Elle succède à l’artiste-chercheur Grégory Chatonsky. Pour rappel, le programme Art et Sciences d’Universcience propose à un artiste de dévoiler son projet au sein de la « Galerie », située au niveau 2 de la Cité des sciences et de l’industrie. Son objectif est de permettre aux visiteurs de découvrir la science vue par les artistes d’aujourd’hui.

