Annulé | Focus Jeux Vidéo épisode 4 : l’atelier Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Annulé | Focus Jeux Vidéo épisode 4 : l’atelier Cité des sciences et de l’Industrie, 25 février 2023, Paris. Annulé | Focus Jeux Vidéo épisode 4 : l’atelier Samedi 25 février, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Pour décrypter et mieux comprendre le médium vidéoludique et ses enjeux, la Cité des sciences et de l’industrie organise les Focus jeux vidéo, en partenariat avec l’association Afrogameuses. Chaque mois, des spécialistes sont invités à l’e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo : métiers, formations, nouveaux usages, impact sociétal, etc. A l’occasion du quatrième épisode des Focus jeux vidéo, notre invité 2080 vous propose d’échanger autour de la musique électronique, de l’apport du jeu vidéo dans ce domaine et de découvrir la chiptune, cette musique créé à partir de sons électronique de processeur vidéoludique. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris 0185539974 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T15:30:00+00:00 – 2023-02-25T16:30:00+00:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Annulé | Focus Jeux Vidéo épisode 4 : l’atelier Cité des sciences et de l’Industrie 2023-02-25 was last modified: by Annulé | Focus Jeux Vidéo épisode 4 : l’atelier Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 25 février 2023 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris