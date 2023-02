Dans la tête d’une I.A Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Dans la tête d’une I.A Cité des sciences et de l’Industrie, 24 février 2023, Paris. Dans la tête d’une I.A 24 février et 4 mars Cité des sciences et de l’Industrie

Savez-vous comment fonctionne une intelligence artificielle ? Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. [Démo] L'intelligence artificielle est une technologie de plus en plus présente dans notre quotidien. Savez-vous comment cela fonctionne ?

Prenez la place d’une I.A de reconnaissance visuelle pour comprendre son fonctionnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T11:30:00+01:00

2023-03-04T15:30:00+01:00 Midjourney

