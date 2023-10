Les vacances numériques IA, 21 février/4 mars 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 21 février 2023, Paris.

Les vacances numériques IA, 21 février/4 mars 2023 21 février – 4 mars Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Des ateliers pour (re-)découvrir les cultures numériques et expérimenter ensemble !

Ces vacances d’hiver seront sous le signe de l’Intelligence Artificielle.

Nos ateliers et démonstrations des vacances s’adressent autant aux adultes qu’aux enfants, l’âge minimum est indiqué dans le descriptif de chaque atelier.

Les ateliers sont gratuits sans inscription dans la limite des places disponibles .

Ces ateliers sont à destination du public individuel. Si vous êtes un groupe (centre de loisirs, école, etc.), merci de nous écrire : carrefour-numerique[at]universcience.fr

Démo du robot Pepper

Pepper est un robot humanoïde capable d’intéragir avec les humains. Venez découvrir comment programmer ce robot et le voir évoluer.

Pour tous et toutes, durée : 30 min

Mardi 21 février à 11h30

Vendredi 24 février à 16h

Samedi 25 février à 16h

Mercredi 1er mars à 11h30

Samedi 4 mars à 11h30

