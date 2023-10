Sous l’océan Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 21 février 2023, Paris.

Sous l’océan 21 février 2023 – 23 mars 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Sur réservation compris dans le billet d’accès aux expositions ou le billet Cité des enfants

Alors que l’océan Mondial couvre 71% de la surface terrestre, il reste très largement inexploré et méconnu : seuls 10% des fonds marins ont été cartographiés. . Leur exploration est pourtant primordiale pour connaître les ressources de notre planète et comprendre comment l’océan agit sur le climat.

Attenante au sous-marin l’Argonaute, l’exposition permanente Sous l’océan se penche sur ce milieu, et propose d’explorer les fonds marins dans un parcours en trois temps, sous l’angle scientifique, technologique et géopolitique.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France http://www.cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

