La teuf à Galilée – DJ ciel Cité des sciences et de l’Industrie, 7 février 2023, Paris.

La teuf à Galilée – DJ ciel 7 février – 7 mai Cité des sciences et de l’Industrie

Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Galilée est en résidence surveillée depuis son procès pour hérésie. Pour autant, le Planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie a souhaité célébrer son 459ème anniversaire. handicap moteur mi

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

Des invités surprises sont bien sûr de la partie, de Cosme II de Médicis à Johannes Kepler, en passant par Urbain VIII.

Afin de remonter le moral à notre hôte, le médiateur se fait DJ le temps d’un spectacle. Sa playlist, réunissant Dua Lipa, Daft Punk, et bien d’autres, devient le prétexte pour évoquer les découvertes et le déroulé de la vie ce grand physicien, tour à tour philosophe, mathématicien et astronome.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T14:00:00+01:00

2023-05-07T14:30:00+02:00