Entrée libre sur inscription

1er forum fédérateur de l’écosystème de l’innovation dans les transports organisé par l’Agence de l’innovation pour les transports. handicap moteur;handicap visuel mi;vi Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Île-de-France Vitrine de l’innovation, il rassemblera tous les acteurs : entreprises innovantes, partenaires scientifiques, financeurs, collectivités, étudiants, institutionnels. Rencontres, débats, démonstrations, market place, partenariats internationaux, vous découvrirez ce que l’innovation au service de la mobilité des personnes et du transport de marchandise peut apporter comme solutions durables face aux transformations profondes de notre société. Un an après la création de l’Agence de l’innovation pour les transports du ministère chargé des transports français, le forum AIT mettra en avant les actions engagées et ses ambitions futures.

2023-02-07T09:00:00+01:00

2023-02-08T18:00:00+01:00

