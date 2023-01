Inkscape – Les Bases Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Inkscape – Les Bases Samedi 4 février, 10h30 Cité des sciences et de l'Industrie

En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dans cet atelier, découvrez les fonctionnalités d'Inkscape afin de :

Vous familiariser avec l’environnement,

Appréhender le concept de dessin vectoriel,

Prendre en main les outils de base (formes simples, police d’écriture…)

Choisir les couleurs adaptées aux machines du Fab Lab.

