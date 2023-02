Femme, vie, liberté, égalité, fraternité Cité des sciences et de l’Industrie, 31 janvier 2023, Paris.

Gratuit en accès libre

Une installation de Hanieh Delecroix en soutien à Mahsa Amini, jeune étudiante iranienne décédée le 16 septembre 2022 après son arrestation par la police des mœurs du pays. handicap moteur mi

Ce drame a entraîné un mouvement de contestation, notamment de la part de la jeunesse, contre un régime qui le réprime durement. Dans les manifestations sont scandés les mots d’ordre « Femme, Vie, Liberté.»

Artistes, intellectuels et simples citoyens se mobilisent de par le monde pour soutenir les manifestants. En France, l’artiste franco-iranienne Hanieh Delecroix a créé une installation, intitulée Femme, vie, liberté, égalité, fraternité – pour lier le mot d’ordre de la révolte à la devise de la République française – constituée de grands panneaux blancs portant le hashtag #MahsaAmini.

Déjà exposée dans plusieurs institutions culturelles et d’enseignement supérieur, l’installation de l’artiste franco-iranienne Hanieh Delecroix est présentée dans le hall de la Cité des sciences et de l’industrie, à partir du mardi 31 janvier.



