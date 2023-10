Dynamiques transnationales Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 28 janvier 2023, Paris.

Dynamiques transnationales 28 janvier – 28 octobre, les samedis Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit, sur inscription

Chaque mois, ce club vous permet d’échanger avec d’autres porteurs de projets, de professionnels, de bénéficier des conseils d’experts, de trouver des informations utiles et de partager vos expériences, vos ressources et vos compétences.

Ce club concerne tout public portant un projet entrepreneurial ou de création d’activité (entreprise, association) en France et en lien avec l’étranger.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:00:00+01:00 – 2023-01-28T17:00:00+01:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

