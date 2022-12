L’éducation au Développement Durable Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’éducation au Développement Durable Cité des sciences et de l’Industrie, 25 janvier 2023, Paris. L’éducation au Développement Durable Mercredi 25 janvier 2023, 17h30 Cité des sciences et de l’Industrie

17h30-19h30 [RENCONTRE DÉBAT] Pour faire le point sur l’éducation au développement durable de tous les publics : ce qui est fait et ce qu »il faudrait faire. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Rencontre-débat en partenariat avec le CMAtlv et l'institut Learning Planet (ex-CRI)

Intervenants : Jean JOUZEL, paléoclimatologue, membre du GIEC, auteur d’un rapport visant à mieux intégrer les enjeux écologiques dans l’enseignement supérieur.

François TADDEI, polytechnicien, président du Learning Planet Institute (ex-CRI).

Mark FETTES, Professeur associé, Faculté d’éducation, Université Simon Fraser (Vancouver, Canada) – Directeur du Centre pour l’Imagination dans la Recherche, la Culture et l’Education – Passé Président de l’Association Universelle d’Esperanto.

Nicolas GRAVES, étudiant, membre du Collectif « Pour un réveil écologique ». Quelles sont les différentes réactions des jeunes face aux crises écologiques ? Comment les jeunes réagissent et se préparent…. Animateur : Alexandre GINOYER, président du CMAtlv

