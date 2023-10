Carrefour numérique Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 24 janvier 2023, Paris.

Carrefour numérique 24 janvier 2023 – 22 février 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Activités en accès libre ou sur inscription ou avec le Cité-pass (abonnement annuel).

Le Carrefour numérique², micro-lieu au sein d’un macro-lieu, vous entraîne et vous accompagne dans les pratiques et usages de demain.

Le Fab Lab, un atelier partagé de conception et de fabrication, libre, gratuit et ouvert à tou·te·s.Les utilisateur·trice·s donnent forme à leurs projets créatifs, en toute autonomie (do it yourself) ou avec les autres (do it with others), en bénéficiant d’outils adaptés : imprimante 3D, découpeuse laser…

Le Living Lab, une démarche de conception basée sur la participation du public, dans le domaine des technologies de l’information. Un laboratoire de la médiation numérique, dans le domaine de d’éducation & la culture.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T12:00:00+01:00 – 2023-01-24T18:45:00+01:00

2025-02-22T12:00:00+01:00 – 2025-02-22T18:45:00+01:00

