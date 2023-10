C3RV4U, l’expo neuroludique Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 24 janvier 2023, Paris.

C3RV4U, l’expo neuroludique 24 janvier 2023 – 23 février 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Réservation conseillée

Servie par une scénographie inspirée du mouvement surréaliste, C3RV34U, nous invite à tester nos capacités cérébrales et à découvrir les mécanismes que ce formidable organe met en jeu au quotidien. Notre cerveau est en constante activité. Nous sommes faits pour apprendre depuis le plus jeune âge. Lire, écrire, compter ou même parler forment un socle de compétences moteur de tous les apprentissages futurs. Après s’être livrés à de multiples expériences étonnantes et amusantes illustrant les mécanismes du cerveau et du système nerveux sans lesquels il nous serait impossible d’apprendre, de voir, ou encore, de prendre des décisions, place à la détente devant un spectacle audiovisuel grand format qui souligne le rôle fondamental de l’environnement social dans le développement du cerveau. Exposition conçue par la Cité des sciences et de l’industrie avec l’expertise de Stanislas Dehaene, membre de l’Académie des sciences et professeur au Collège de France.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T10:00:00+01:00 – 2023-01-24T18:00:00+01:00

2025-02-23T10:00:00+01:00 – 2025-02-23T19:00:00+01:00

Expositions Médecine

E. Laurent