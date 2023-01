Modéliser la tour Eiffel en 3D Cite des sciences et de l’industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Modéliser la tour Eiffel en 3D Cite des sciences et de l’industrie, 21 janvier 2023, Paris. Modéliser la tour Eiffel en 3D Samedi 21 janvier, 16h00 Cite des sciences et de l’industrie

En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

[ATELIER] 16h – 17h30 Découverte du logiciel libre openSCAD pour bien débuter la 3D ! Cite des sciences et de l’industrie Avenue corentin cariou, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Île-de-France Métro : ligne 7, station Porte de la Villette ou station Corentin Cariou. Autobus : lignes 71, 139, 150, 152, station Porte de la Villette. Tramway :T3b (Porte de Vincennes – Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette. Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald. Gare des cars (bus de moins de 13 tonnes, minibus, …) en accès payant (dépose gratuite durant 10 minutes), entrée par le boulevard Macdonald uniquement. Renseignements et parking au 01 40 38 14 24.

http://cite-sciences.fr Au cœur du plus grand parc paysager de Paris, un lieu unique et spectaculaire pour explorer les innombrables secrets de la science, pour multiplier les expériences insolites Dans le cadre de la mini Maker Faire, venez découvrir le logiciel libre openSCAD pour bien débuter 3D ! Avec 2 exercices de modélisation : un vase et la tour Eiffel. Sans inscription, seul prérequis, savoir utiliser la souris et le copier-coller :)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T17:30:00+01:00 EPPDCSI

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cite des sciences et de l'industrie Adresse Avenue corentin cariou, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Ville Paris Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cite des sciences et de l'industrie Paris

Cite des sciences et de l'industrie Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Modéliser la tour Eiffel en 3D Cite des sciences et de l’industrie 2023-01-21 was last modified: by Modéliser la tour Eiffel en 3D Cite des sciences et de l’industrie Cite des sciences et de l'industrie 21 janvier 2023 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris