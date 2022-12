L’année 2022 en sciences Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une rétrospective en images illustrant les découvertes de l'année, qui ont fait bouger les lignes des connaissances ou qui ont ouvert des voies à des applications inédites.

Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Au programme notamment : un premier bilan du télescope spatial James Webb, les conséquences de la guerre en Ukraine sur la recherche mondiale, les risques environnementaux liés au changement climatique, et les impacts de l’évolution démographique.

Avec : Achrène Dyrek, astrophysicienne, doctorante au CEA-Saclay, département d'Astrophysique, Laboratoire Dynamique des Etoiles, des (Exo)planètes et de leur Environnement;

Daniel Vaiman, biologiste, directeur de recherche de l'Inserm, responsable de l'équipe Des gamètes à la naissance : génomique, épigénétique et physiopathologie de la reproduction à l'Institut Cochin;

Valérie Golaz, démographe, directrice de recherche à l'Institut National d'Études Démographiques (Ined).

Une rencontre proposée par le magazine Science Actualités et les Conférences d'Universcience, en collaboration avec les étudiants du master Audiovisuel, journalisme et communication scientifiques de l'Université Paris-Cité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:30:00+01:00

2023-01-07T18:00:00+01:00

