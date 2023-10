Les conférences – Explorer l’espace, mieux habiter notre planète. septembre 2023 / janvier 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 6 janvier 2023, Paris.

Les conférences – Explorer l’espace, mieux habiter notre planète. septembre 2023 / janvier 2024 6 janvier 2023 – 18 janvier 2024 Cité des sciences et de l’Industrie accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Quel avenir pour l’humanité dans l’espace ? Comment mieux connaître la Terre pour continuer d’y habiter ? Jusqu’à janvier 2024, les conférences de la Cité des sciences et de l’industrie vous invitent à un voyage de la Terre aux étoiles.

D’octobre à janvier, un cycle de rencontres, « Humains dans l’espace », s’ouvre pour accompagner l’ouverture de Mission spatiale, la toute nouvelle exposition permanente de la Cité.

En écho à l’exposition permanente Urgence climatique et dans le cadre des «Rendez-vous de l’urgence environnementale », un autre cycle de rencontres explore les questions environnementales, de notre rapport au vivant à la paléoclimatologie en passant par l’importance des forêts primaires.

En parallèle, le programme « Ma première conférence » propose aux enfants dès 6 ans de questionner le monde qui les entoure à travers de multiples thématiques.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T16:00:00+01:00 – 2023-01-06T17:30:00+01:00

2024-01-18T14:00:00+01:00 – 2024-01-18T15:30:00+01:00

conférences débats