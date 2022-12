Modélisation 3D avec Blender Cité des sciences et de l’Industrie, 4 janvier 2023, Paris.

En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Besoin de créer un objet en 3D introuvable sur le net ou qui sort tout droit de votre imagination ? Venez faire vos premiers pas dans le monde de la modélisation 3D. handicap moteur mi

L’équipe du Carrefour numérique vous guide pas à pas dans des exercices pratiques qui vous apprendrons à maîtriser les outils de base de la conception 3D, avec le logiciel libre Blender.

Avec cet atelier vous saurez :

Vous familiariser avec un environnement de conception 3D sur ordinateur

Créer et assembler ( et même animer !) des formes géométriques

Créer un volume et l’exporter pour l’impression 3D

Comprendre les bases de la programmation visuelle avec Blender



