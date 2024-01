Bibliothèque des sciences et de l’industrie Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 3 janvier 2023.

Bibliothèque des sciences et de l’industrie Bibliothèque en accès libre, gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45. Ressources documentaires à emprunter ou à consulter sur place, espaces de travail, wifi… Évènements et ateliers réguliers. 3 janvier 2023 – 29 décembre 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-01-03T12:00:00+01:00 – 2023-01-03T18:45:00+01:00

Fin : 2024-12-29T12:00:00+01:00 – 2024-12-29T18:45:00+01:00

Profitez de plus de 120 000 ressources multi-supports : livres numériques, un espace jeunesse, des salles réservables, des espaces de travail individuels ou en groupe… Le plus grand espace de coworking de Paris est à vous et il est en accès libre et gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45.

L’emprunt de documents à la bibliothèque est désormais 100% gratuit. Culture, sciences, métiers, santé, environnement, numérique, développement durable… passionnez-vous pour tous les sujets.

Suivi en langue des signes

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

bibliothèque science

Doc Levin Studio / Jeanne Triboul, Léo Quetglas – Photo Véronique Pêcheux