Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

14h30 [ATELIER, RENCONTRE AUTEURE] Avec Natacha Quentin, les enfants à partir de 7 ans pourront découvrir ces femmes qui ont refusé de croire que la science, c’est pour les garçons ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Elles sont archi-connues ou mériteraient de l’être plus, venez passer un moment avec ces femmes qui ont refusé de croire que la science, c’est pour les garçons ! Natacha Quentin lauréate du prix du gout des sciences 2022 propose un atelier aux enfants à partir de 7 ans pour découvrir ces femmes qui ont fait avancer nos connaissances scientifiques, mais qui ont tout bonnement été minimisées ou effacées de la grande Histoire. Réservation conseillée.

L’atelier sera précédé d’une rencontre-auteure ouverte à toutes et à tous.

Une séance de dédicace est aussi prévue à l’issue de l’atelier.

