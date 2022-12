Focus Jeux Vidéo épisode 2 Cité des sciences et de l’Industrie, 21 décembre 2022, Paris.

Focus Jeux Vidéo épisode 2 Mercredi 21 décembre, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie

Chaque mois, des spécialistes sont invités à l’e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo

Pour décrypter et mieux comprendre le médium vidéoludique et ses enjeux, la Cité des sciences et de l’industrie organise les Focus jeux vidéo, en partenariat avec l’association Afrogameuses. Chaque mois, des spécialistes sont invités à l’e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo : métiers, formations, nouveaux usages, impact sociétal, etc.

Fin d’année oblige, le Focus jeux vidéo de ce mois-ci est consacré au bilan jeux vidéo des douze derniers mois. Chiffres, événements marquants, jeux incontournables, que retenir de cette année 2022 ? Et à quoi s’attendre en 2023 ?

L’invité :

Gauthier « Gautoz » Andres, streameur matinal et podcasteur



