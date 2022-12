Chat tourne pas rond ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Imaginez la prochaine affiche et fabriquez une carte à molette en coiffant le chat de la Cité des enfants d’objets plus ou moins incongrus Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Et si vous imaginiez la prochaine affiche de la Cité des enfants ? Le célèbre chat de nos affiches recherche un accessoire à se mettre sur la tête. Les enfants fabriqueront une carte à molette afin de laisser libre cours à leur inspiration, en coiffant l'animal d'objets plus ou moins incongrus.

Moment (ré)créatif assuré !

Vous aurez également l’occasion de vous essayer à la création de votre affiche grâce à notre Générateur d’affiches imaginaires, 100% récup’

