Sur inscription

Atelier collaboratif proposé gratuitement aux professionnel·le·s de l’éducation. Au programme, visite de l’exposition et travail collectif, entre pairs. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Qu'est-ce que la foule ? Que provoque-t-elle chez nous ?

Comment réagissons-nous lorsque nous faisons foule ?

Une foule, ce sont des individus en interaction. Au milieu des autres, nous sommes transportés d’enthousiasme ou ballotés

en tous sens. Objet de toutes les attaques, la foule est une étrange créature. Au croisement de nombreuses disciplines – mécanique des fluides, physique

granulaire, mathématiques qui régissent les systèmes complexes, sciences

cognitives et psychologie sociale, la foule, qu’elle soit compacte, dilatée ou à

distance, en dit long sur le caractère social de notre espèce. L’exposition Foules apporte un éclairage sur certains mécanismes de ces

phénomènes émergents, tout en dévoilant les principes fondamentaux des

mouvements de foules physiques.

