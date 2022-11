La Liberté guidant le code : une histoire du logiciel libre Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

L'informatique et Internet permettent, par nature, la libre circulation de l'information et son libre traitement. Pourtant, cette liberté n'a rien d'une évidence en pratique. Qu'est-ce que la liberté dans nos usages de l'informatique ? En quoi consiste-t-elle et comment a-t-elle été conquise là où elle existe ? Dans les réponses à ces questions se dessine également l'avenir de nos technologies. Cet exposé raconte l'histoire du logiciel libre (et du mouvement open source) ; de l'éthique des premiers hackers jusqu'au fonctionnement des téléphones et ordinateurs actuels, en passant par nos lois sur le droit d'auteur.

