Jeu vidéo au féminin Cité des sciences et de l’Industrie, 3 décembre 2022, Paris.

Jeu vidéo au féminin 3 et 4 décembre Cité des sciences et de l’Industrie

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Jeu vidéo au féminin est un événement mettant en avant la place des femmes dans l’industrie du jeu vidéo

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

Elles sont créatrices de jeux vidéo, joueuses professionnelles, streameuses… La Cité des sciences et de l’industrie vous propose de rencontrer et d’échanger avec des femmes qui font le jeu vidéo d’aujourd’hui, et qui contribuent à faire le jeu vidéo de demain.

Pour cette troisième édition de Jeu vidéo au féminin, le propos est focalisé sur les métiers et formations liés à l’industrie vidéoludique. Les filières spécifiques, la reconversion vers le jeu vidéo, le streaming, l’eSport et le journalisme JV sont quelques-uns des divers sujets qui seront abordés par les multiples intervenantes professionnelles issues du monde du jeu vidéo. Venez les rencontrer et échanger avec elles lors des nombreux rendez-vous de cet événement au sein de l’e-LAB de la Cité des sciences et de l’industrie, ou suivez l’événement en direct sur la chaîne YouTube de l’établissement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

Universcience