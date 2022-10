Violences et santé mentale, quel accompagnement pour les femmes Cité des sciences et de l’Industrie, 25 novembre 2022, Paris.

9h20-17h [CONFERENCE] Une journée d’étude organisée par Migrations santé pour apporter un éclairage global sur les violences faites aux femmes et la grande souffrance mentale qu’elles entraînent.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

0185539974 http://www.cite-sciences.fr

Une journée d’étude organisée par Migrations santé, association qui oeuvre pour la promotion de la santé des migrants, des réfugiés et de leur famille et à l’accès aux soins et aux droits.

Cette rencontre laisse place à l’interdisciplinarité pour permettre un éclairage global sur les violences faites aux femmes et la grande souffrance mentale qu’elles entraînent.

L’objectif de la journée est de :

Faire une lecture juridique sur la législation et les derniers dispositifs de protection des victimes

Etudier les nouvelles pratiques/moyens de violences faites aux femmes sur les réseaux-sociaux, cyber sexisme, cyber violence.

Échangeur entre professionnels sur les dispositifs d’accompagnement des victimes.



