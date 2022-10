Apprentissages en milieu carcéral Cité des sciences et de l’Industrie, 23 novembre 2022, Paris.

17h30-19h30 [RENCONTRE-DEBAT] Cet événement abordera d’importantes questions concernant l’avenir de l’éducation en milieu carcéral.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Cet événement abordera d’importantes questions concernant l’avenir de l’éducation en milieu carcéral. Il permettra de procéder à un examen des politiques actuelles d’éducation en milieu carcéral et de leurs résultats en France et ailleurs dans le monde. Enfin, il permettra d’échanger sur l’importance pour les détenus d’accéder à l’éducation et à la formation et d’éclairer sur la disparité entre la théorie et la réalité sur le terrain, l’accès à une éducation de qualité en milieu carcéral se heurtant toujours à de nombreux obstacles.

Les intervenants exposeront les défis à surmonter et fourniront des exemples de bonnes pratiques dans la mise en œuvre du droit fondamental à l’éducation en prison.

Préinscrivez-vous via ce lien. Une fois inscrit, vous recevrez une confirmation par courriel comportant des instructions pour participer à l’événement.

Interprétation vers l’anglais assurée par Mme Claire SIMON.



