Atelier Explor'Actions – Exposition Cancers Mercredi 23 novembre, 14h00 Cité des sciences et de l'Industrie

Atelier collaboratif proposé gratuitement aux professionnel·le·s de l’éducation. Au programme, visite de l’exposition et travail collectif, entre pairs.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette.

Destinée à tous les publics à partir de 14 ans, elle abordera les multiples aspects – scientifiques, psychiques et sociétaux – de la maladie et présentera un état des lieux des traitements, pour mieux combattre les idées reçues et libérer la parole.

Conçue notamment en partenariat avec l’Institut national du cancer, l’exposition, itinérante et trilingue (français, anglais, espagnol) se déploiera sur 650 m². Cinq installations audiovisuelles immersives dédiées aux origines et aux développements du cancer, aux thérapies, aux nouvelles recherches et aux émotions rattachées au diagnostic seront présentées dans l’exposition.



