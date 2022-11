JOBDATING Cité des sciences et de l’Industrie, 22 novembre 2022, Paris.

JOBDATING 22 et 23 novembre Cité des sciences et de l’Industrie

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

10h-16h [FORUM RECRUTEMENT] Des offres d’emploi dans l’industrie pour tous niveaux de diplômes, en CDI, CDD et alternance. 40 employeurs attendus !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, du 21 au 27 novembre 2022, le GIM et Universcience renouvellent leur partenariat avec un programme spécialement destiné aux élèves de collèges et lycées et aux personnes en recherche d’emploi, offrant une plongée dans le monde industriel et ses opportunités professionnelles. Tous ces événements sont gratuits !

Au programme de cette semaine :

– un escape game pour les scolaiers (sur réservation)

– un job dating (salon de l’emploi) les 22 et 23 novembre de 10h à 16h, en partenariat avec l’OPCO2i, Pôle Emploi et l’APEC :

– tous niveaux de diplômes

– offres en CDI, CDD et alternance

– 40 employeurs attendus !

La Cité des métiers vous accompagne pour vous proposer sur ces 2 jours des conseils et préparer vos entretiens. Une sélection documentaire des métiers de l’industrie vous sera également proposé.

– Un accrochage de photographies industrielles dans la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T10:00:00+01:00

2022-11-23T16:00:00+01:00