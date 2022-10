Formations et métiers du droit Cité des sciences et de l’Industrie, 16 novembre 2022, Paris.

Formations et métiers du droit Mercredi 16 novembre, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

16h-17h30 [ATELIER] Cet atelier vous informe sur les différents cursus qui permettent d’étudier le droit avec leurs spécificités.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

Cet atelier vous informe sur les différents cursus qui permettent d’étudier le droit avec leurs spécificités (licences, doubles licences, prépas, BUT, BTS, écoles…) et aborde la question des débouchés : métiers juridiques mais aussi secteurs et activités professionnels où les connaissances et compétences juridiques sont recherchées.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T16:00:00+01:00

2022-11-16T17:30:00+01:00