Artistes et auteurs Cité des sciences et de l’Industrie, 15 novembre 2022, Paris.

Artistes et auteurs Mardi 15 novembre, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie

10h-17h [ATELIER] Cette séance vous informera sur la création et la gestion d’activités artistiques ou relevant du régime des droits d’auteur. handicap moteur mi

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Cette journée d’information a pour objectif d’informer sur la création et la gestion d’activités artistiques ou relevant du régime des droits d’auteur. Elle s’adresse aux personnes ayant un projet ou exerçant une activité relavant de la Maison des Artistes ou des Agessa (Association pour la Gestion de la sécurité sociale des auteurs). Thèmes abordés : statut juridique des indépendants artistes et auteurs , régime social : affiliation ou précompte. Les participants sont intégrés à un groupe déjà constitué. Il sera possible de poursuivre ce cours sur d’autres séances.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T10:00:00+01:00

2022-11-15T17:00:00+01:00