Magicosmologie Cité des sciences et de l’Industrie, 12 novembre 2022, Paris.

Une soirée, où la magie et la science vont se rencontrer.

Une « vrai-fausse » conférence en duo, mêlant une séance de magie de Marc Feld, et le propos d’une haute tenue scientifique de David Elbaz. Une soirée, où la magie et la science vont se rencontrer, se confronter, dans une méditation ludique, poétique et joyeuse, pour nous entraîner hors des sentiers battus.



