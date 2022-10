Paris sous le choc Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris sous le choc Cité des sciences et de l’Industrie, 9 novembre 2022, Paris. Paris sous le choc Mercredi 9 novembre, 18h30 Cité des sciences et de l’Industrie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence scénarisée sur les crises et stratégies de résilience dans la capitale handicap moteur mi Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Canicule, stress énergétique, COVID… Il est nécessaire de préparer la ville aux défis actuels. A travers plusieurs scenarii, imaginez leurs impacts sur les différents aspects de la vie quotidienne et découvrez les politiques publiques mises en place pour y faire face. Avec : Clara Villar , ingénieur expert en résilience ;

, ingénieur expert en résilience ; Pénélope Komitès , adjointe à la Maire de Paris ;

, adjointe à la Maire de Paris ; Colonel Ronan de Blignières, sous-chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Modération : Simon Bréan, Maître de conférences à Sorbonne Université.

2022-11-09T18:30:00+01:00

2022-11-09T20:30:00+01:00 Getty Images

