Naissance de la planète Terre Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Naissance de la planète Terre Cité des sciences et de l’Industrie, 8 novembre 2022, Paris. Naissance de la planète Terre 8 novembre 2022 – 9 juillet 2023 Cité des sciences et de l’Industrie

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Que nous apprend l’histoire de la Terre sur nos chances de trouver d’autres mondes ? handicap moteur mi Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Les scientifiques savent désormais que notre galaxie est peuplée de systèmes similaires à notre système solaire. Près d’un milliard de planètes présentent une taille proche de la nôtre.

Et pourtant, la planète Terre semble la seule à l’heure actuelle à abriter la vie. Le défi était grand après la naissance violente de notre système solaire. Ce film, aux visualisations haute résolution, vous propose de revivre cette naissance, en passant de l’immensité de l’Univers aux profondeurs des océans. Une formidable odyssée qui nous rappelle le caractère unique de notre planète.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T16:00:00+01:00

2023-07-09T18:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Age minimum 2 Age maximum 99 lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Naissance de la planète Terre Cité des sciences et de l'Industrie 2022-11-08 was last modified: by

