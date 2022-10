LES SILENCIEUSES – 27 octobre 2022 Cité des sciences et de l’Industrie, 27 octobre 2022, Paris.

LES SILENCIEUSES – 27 octobre 2022 Jeudi 27 octobre, 20h00 Cité des sciences et de l’Industrie

Nocturne musicale avec DJ Mum’s, Eddy Flex et Sidney. Visite guidée inédite par les commissaires de la nouvelle expo « Foules ». Une médiation scientifique « la foule parle-t-elle d’une seule voix ? »

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette.

Dernière soirée Silencieuses de l’année pour vous défouler, sous casques, sur les rythmes endiablés proposés par trois DJ qui mixent en direct et en simultané. Les incontournables DJ Mum’s et Eddy Flex, seront accompagnés de Sidney, figure emblématique de la culture hip hop en France. Profitez de l’occasion pour découvrir la nouvelle exposition temporaire Foules. Une visite guidée inédite proposée par les commissaires de l’exposition vous fera découvrir les coulisses et les secrets de sa conception. Pour compléter l’expérience, venez interagir avec les médiateurs scientifiques autour de l’activité « la foule parle-t-elle d’une seule voix ? ».



