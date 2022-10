Les drones civils : ambitions et applications Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quelles nouvelles ambitions et applications pour les drones ?

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Les drones civils se sont développés rapidement, mais plusieurs ambitions restent encore non satisfaites pour des raisons techniques ou réglementaires. Stéphane Morelli de Sogitec présentera cette situation.

Comme de nombreuses applications professionnelles sont déjà opérationnelles, nous pourrons compléter avec deux exemples de réalisations : chez Air France, avec Maxime Repiquet pour le contrôle des avions, et à la SNCF, avec Nicolas Pollet pour la surveillance des installations. Stéphane Morelli, responsable des produits de simulation pour drones chez SOGITEC; Nicolas Pollet, directeur général d’Altametris; Maxime Repiquet, responsable nouvelles mobilités aériennes et systèmes non habités à Air France.

