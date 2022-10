Forum « Tous prêts à Paris pour les Jeux- Découvrons les métiers des JOP » Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Forum « Tous prêts à Paris pour les Jeux- Découvrons les métiers des JOP » Cité des sciences et de l’Industrie, 25 octobre 2022, Paris. Forum « Tous prêts à Paris pour les Jeux- Découvrons les métiers des JOP » Mardi 25 octobre, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

14h-18h [FORUM] Ce forum vous fera découvrir les métiers qui vont recruter pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous présentera les formations existantes pour y accéder. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Savez-vous que 150 000 emplois seront directement mobilisés par l’accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Ce forum vous fera découvrir les métiers qui vont recruter pour cet événement exceptionnel, dans les domaines de la sécurité privée, de la restauration, de l’événementiel, de l’accueil, des transports, de la logistique et de la propreté ! Ce sera aussi une occasion à ne pas manquer pour connaître les formations existantes pour y accéder. Des entreprises et des centres de formation seront présents pour vous présenter concrètement toutes ces opportunités ! Plein de surprises vous attendent pendant cet événement : témoignages inspirants, démonstrations sportives, professionnels en action sans oublier… des Jeux ! Plus d’informations bientôt… Restez connectés !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T14:00:00+02:00

2022-10-25T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Forum « Tous prêts à Paris pour les Jeux- Découvrons les métiers des JOP » Cité des sciences et de l’Industrie 2022-10-25 was last modified: by Forum « Tous prêts à Paris pour les Jeux- Découvrons les métiers des JOP » Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 25 octobre 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris