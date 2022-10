Cie Garçons s’il vous plaît ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cie Garçons s’il vous plaît ! Cité des sciences et de l’Industrie, 25 octobre 2022, Paris. Cie Garçons s’il vous plaît ! 25 octobre – 4 novembre Cité des sciences et de l’Industrie

Accès avec le billet Expositions

[En lien avec l’expo Cancers] Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable et personnalisé. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la demande. Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu des spectateurs chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 50 personnes…

Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable et personnalisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T13:00:00+02:00

2022-11-04T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cie Garçons s’il vous plaît ! Cité des sciences et de l’Industrie 2022-10-25 was last modified: by Cie Garçons s’il vous plaît ! Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 25 octobre 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris