Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

14h30-16h00 [ATELIER] Grâce à la découpe laser, venez réaliser un jeu en famille et en apprendre plus sur l’éco-conception ! handicap moteur mi Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Grâce à la découpe laser, venez réaliser un jeu en famille et en apprendre plus sur l'éco-conception !

2022-10-24T14:30:00+02:00

2022-10-24T17:00:00+02:00

