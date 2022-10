Le tumulte® la RV collective – Cortex productions Cité des sciences et de l’Industrie, 22 octobre 2022, Paris.

Le tumulte® la RV collective – Cortex productions 22 octobre – 6 novembre Cité des sciences et de l’Industrie

[En lien avec l’expo Cancers] Une expérience en réalité virtuelle 3D sans manette, sans casque individuel, avec de simples lunettes.

Un ambitieux contenu scientifique simplifié rendant tangibles les hémopathies malignes ou cancers du sang (leucémies, myélomes, lymphomes).

Une expérience en réalité virtuelle 3D sans manette, sans casque individuel, avec de simples lunettes. Le public actif se rassemble et interagit individuellement ou collectivement. Les écrans s’effacent et les murs n’existent plus, les visiteurs sont dans le vaisseau sanguin. L’interactivité et l’attractivité permettent aux parents et aux enfants de plonger collectivement dans une réalité virtuelle entraînant questionnement, émotion, échange et compréhension mutuelle.



