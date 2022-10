Toutes les formes du vivant ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Toutes les formes du vivant ! Cité des sciences et de l’Industrie, 20 octobre 2022, Paris. Toutes les formes du vivant ! Jeudi 20 octobre, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie

Entrée dans la limite des places disponibles. réservation conseillée.

Des concepts scientifiques éclairés pour petits et grands ! handicap moteur mi Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Les êtres vivants se forment sous les lois de la physique. Au tout début de leurs croissances les petits embryons ont de grandes similitudes. Venez découvrir comment ils évoluent, à quoi ils ressemblent et comprendre quelques-uns de leurs mystères. Avec Vincent Fleury, biophysicien, Université Paris-Cité, CNRS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T14:00:00+02:00

2022-10-20T15:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Age minimum 8 Age maximum 12 lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Toutes les formes du vivant ! Cité des sciences et de l’Industrie 2022-10-20 was last modified: by Toutes les formes du vivant ! Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 20 octobre 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris