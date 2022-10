Annulé | La vie selon… Jean-Baptiste Méric Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Annulé | La vie selon… Jean-Baptiste Méric Cité des sciences et de l’Industrie, 18 octobre 2022, Paris. Annulé | La vie selon… Jean-Baptiste Méric Mardi 18 octobre, 18h30 Cité des sciences et de l’Industrie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Qu’est-ce que la vie ? A travers son parcours professionnel et personnel, l’oncologue Jean-Baptiste Méric nous livre son point de vue sur la question. handicap moteur mi Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Comment définir la vie ? Quelle est son origine ? Quelles sont ses limites ? Comment les êtres humains interviennent-ils sur elle ? Plusieurs personnalités scientifiques, de diverses disciplines, présentent leur point de vue au cours d’un échange avec un journaliste. Les réponses à ces questions diffèrent selon que l’on mène des recherches en biologie cellulaire, biologie de l’évolution, physique, astrobiologie, neurosciences, philosophie. Il se peut même qu’elles varient en fonction du parcours personnel des chercheurs qui interviennent. L’objectif de ces rencontres est de montrer la diversité, mais aussi la complémentarité des approches scientifiques possibles pour étudier et mieux comprendre ce qu’est la vie. Retrouvez tous les rendez-vous « La vie selon… » sur nos pages web.

