Femmes scientifiques d’hier et d’aujourd’hui Cité des sciences et de l’Industrie, 18 octobre 2022, Paris.

Femmes scientifiques d’hier et d’aujourd’hui 18 octobre 2022 – 30 mars 2023 Cité des sciences et de l’Industrie

Accès libre et gratuit

Exposition en accès libre et gratuit proposée par l’AFNEUS pour lutter contre les stéréotypes et l’auto-censure des jeunes filles dans les cursus et les carrières scientifiques.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

L’exposition “Femmes scientifiques d’hier et d’aujourd’hui” créée par des étudiants en science s’inscrit dans le projet “Femmes en sciences” porté par l’Association Fédérative Nationale des Etudiant.e.s Universitaires Scientifiques (AFNEUS). Elle a pour but de sensibiliser sur la place des filles et des femmes dans les cursus et les carrières scientifiques et lutter contre les stéréotypes et l’auto-censure des jeunes filles.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T12:00:00+02:00

2023-03-30T18:30:00+02:00